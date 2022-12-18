Захарова: политика ЕС в отношении Сербии похожа на свадьбу, которая начинается с измены

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что отношение Евросоюза к Сербии похоже на свадьбу, которая начинается с измены.

По ее словам, обострение в Косово стало следствием проведения Евросоюзом саммита в Албании, на котором была подписана декларация в поддержку вступления западнобалканских стран в ЕС.

Захарова рассказала, что именно после этого косовские сепаратисты начали вооруженную эскалацию.

Она отметила, что в этом случае ЕС одной рукой ведет Сербию в светлое будущее, а другой – занимается провокациями в отношении этой страны.