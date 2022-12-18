Илон Маск и Эмманюэль Макрон прибыли на финальный матч ЧМ-2022

Американский миллиардер Илон Маск и президент Франции Эмманюэль Макрон прибыли на финальный матч ЧМ-2022 в Катаре.

18 декабря российское информационное агентство ТАСС сообщило о том, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск прибыл в Катар, чтобы лично поприсутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит на стадионе «Лусаил» между сборными Аргентины и Франции.

Помимо прочего, президент Франции Эмманюэль Макрон также приехал на финальную игру ЧМ-2022, чтобы понаблюдать за игрой французов, которые проигрывают аргентинцам со счётом 2:0 после первого тайма матча.