Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт выступает за прагматичные отношения и диалог с Россией
2022-12-18 19:22
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен поддерживать прагматичные отношения и диалог с Россией.
18 декабря глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в подкасте «Смелая правда о Венгрии» рассказал о том, что политическое руководство страны будет сохранять деловые и политические контакты с Россией.
Венгерский дипломат Сийярто также заявил о том, что Будапешт осуждает конфликт на Украине и считает необходимым его скорейшее урегулирование за столом переговоров, которое невозможно «без диалога, без открытых каналов общения».
Опубликовано: Диана Мудреченко