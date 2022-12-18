Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт выступает за прагматичные отношения и диалог с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен поддерживать прагматичные отношения и диалог с Россией.

18 декабря глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в подкасте «Смелая правда о Венгрии» рассказал о том, что политическое руководство страны будет сохранять деловые и политические контакты с Россией.

Венгерский дипломат Сийярто также заявил о том, что Будапешт осуждает конфликт на Украине и считает необходимым его скорейшее урегулирование за столом переговоров, которое невозможно «без диалога, без открытых каналов общения».