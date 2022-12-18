В элитных ресторанах Москвы забронировали почти 100% столиков на Новый год

В московских ресторанах премиум класса забронировано почти 100% столиков в новогоднюю ночь.

В Москве забронировано почти 100% столиков в ресторанах премиум-класса для празднования Нового года.

Администрация Mersedes Bar (входит в группу ресторанов Ginza), расположенного на верхнем этаже гостиница "Украина" сообщила, что осталось всего несколько столиков и места за барной стойкой.

В ресторане Ruski загруженность приблизилась к 90%, рассказали сотрудники заведения.&

Дирекция Москва-Сити Sixty сообщила, что 80% столиков уже заняты в новогоднюю ночь, а в караоке-баре City Voice свободными остались только 30% мест.