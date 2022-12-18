Аргентина третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу

Сборная Аргентины одержала победу над командой Франции в серии пенальти и стала чемпионом мира по футболу 2022 года.

18 декабря национальная сборная Аргентины стала трёхкратным обладателем кубка мира по футболу 2022 года, одержав победу над командой Франции на стадионе «Лусаил» в Катаре.

Итог напряжённого матча, закончившегося в овертайме с равным счётом 3:3 после исторического хет-трика от французского нападающего Килиана Мбаппе, смогли решить два неудачных удара от Кингсли Комана и Орельена Тчуамени, не попавших в ворота аргентинцев, которые одержали победу в серии пенальти со счётом 4:2.