Сборная Аргентины стала Чемпионом мира по футболу, обыграв Францию

Аргентинская национальная сборная одержала победу над французской командой, став Чемпионом мира по футболу.

18 декабря в Катаре завершился матч между Францией и Аргентиной, по итогам которого последняя стала Чемпионом мира. Первый тайм завершился со счётом 2-0 в пользу аргентинской команды: изначально Лионель Месси поразил ворота французов во время пенальти, а второй гол забил Анхель Ди Мария.

Позднее игрок французской сборной Килиан Мбаппе оформил хет-трик, однако матч завершился серией пенальти, где Аргентина одержала победу со счётом 4:2.