Эммануэль Макрон лично спустился на футбольное поле с трибун для разговора с французским футболистом Килианом Мбаппе.

В воскресенье состоялся финал Чемпионата мира по футболу в Катаре, по итогом которого команда Аргентины одержала победу над сборной Франции со счётом 4-2 в результате серии пенальти. Французский игрок Килиан Мбаппе стал самым результативным нападающим мероприятия, забив четыре года за весь чемпионат и оформим хет-трик в игре с аргентинцами.

После поражения Мбаппе не мог сдержать эмоций, однако президент Франции Эммануэль Макрон, лично наблюдавший за ходом Чемпионата мира по футболу, спустился на поле, успокоив соотечественника.