Пушилин: несколько человек пострадали при обстреле больницы Калинина в Донецке

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле больницы Калинина в Донецке один человек получил тяжёлые ранения, ещё несколько средней тяжести.

В воскресенье ночью, 18 декабря 2022 года, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале сообщил о том, что выпущенный бойцами Вооружённых сил Украины снаряд попал в крышу больницы Калинина в Донецке.

В результате «прилёта» со стороны ВСУ один человек получил тяжёлые ранения, также есть пострадавшие средней тяжести. Всех пациентов попавшего под обстрел учреждения здравоохранения эвакуировали.