Пушилин: ВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке, тяжело ранив пациента

Украинские войска произвели ракетный обстрел донецкой больницы в столице ДНР вечером 18 декабря.

Лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин опубликовал новый пост в Telegram, где сообщил, что вечером воскресенья вооружённые силы Украины атаковали ракетами больницу имени Калинина в Донецке, ввиду чего один из её пациентов получил тяжёлые ранения. По данным Пушилина, в настоящий момент весь персонал и пациентов эвакуировали из повреждённого здания больницы.

Российские СМИ распространяют видеозаписи, на которой видно, что украинские снаряды попали в палаты, завалив больничные кровати обломками стен.