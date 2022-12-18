Bloomberg: страны Европы потеряли $1 триллион из-за энергетического кризиса

Издание Bloomberg раскрыло сведения о потерях государств ЕС после начала энергокризиса в регионе.

Журналисты американской газеты Bloomberg выяснили, что приблизительные убытки стран Евросоюза после манифестации энергетического кризиса в Европе оцениваются в один триллион долларов и продолжат расти, поскольку прогнозы западных аналитиков свидетельствуют о неспособности Брюсселя изменить ситуацию на рынке энергии до 2026 года.

Представители Bloomberg сходятся во мнении, что лидеры Европейского союза не смогут организовать себе "передышку" от последствий энергетического кризиса и вынуждены приспосабливать экономики своих государств к негативным тенденциям.