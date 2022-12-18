Два пациента скончались после обстрела больницы в Донецке со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли больницу имени Калинина в центре Донецка, что привело к человеческим жертвам.

Глава ДНР Денис Пушилин уведомляет, что украинские войска обстреляли из артиллерии областную больницу имени Калинина в Донецке, что привело к ранению двух пациентов клиники. Известно, что один из пострадавших получил черепно-мозговую травму и закрытое повреждение грудной клетки.

Позднее российские информагентства со ссылкой на персонал обстрелянной больницы сообщили о гибели обоих пациентов, получивших ранения при обстреле Донецка.