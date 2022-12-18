Солдаты ВДВ России из Пскова отбросили ВСУ на 2 километра под Сватово
2022-12-18 22:30
Псковские десантники добились успеха при осуществлении наступательной операции на Сватовском направлении.
Военные корреспонденты издания "РИА Новости" взяли интервью у бойца ВДВ РФ из Пскова с позывным "Паркер 13", который утверждает, что солдаты его подразделения получили приказ о наступлении на позиции бойцов вооружённых сил Украины на Сватовском участке фронта в Донбассе, успешно его выполнив.
По данным "Паркера 13", российские десантники отбросили силы ВСУ под Сватово на два километра, уничтожив до пятидесяти украинских солдат.
Опубликовано: Ткачёв Андрей