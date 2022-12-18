Вольфович: войска Беларуси находятся в постоянной боевой готовности

Секретарь Собеза Беларуси Александр Вольфович утверждает, что национальная армия находится в состоянии постоянной готовности к отражению любых угроз.

Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларуси Александр Вольфович сообщил, что в близлежащие к стране акватории передислоцированы двадцать кораблей, две атомные подлодки и 350 крылатых ракет НАТО, которые в состоянии атаковать белорусские и российские территории.

Вольфович подчёркивает, что из-за напряжённой ситуации в регионе войска Беларуси находятся в постоянной боеготовности по указанию Совбеза и президента Александра Лукашенко.