Песков: Путин поздравил президента Аргентины с победой на ЧМ по футболу

Владимир Путин провёл телефонный разговор с аргентинским президентом Альберто Фернандесом.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уведомляет, что вечером 18 декабря российский президент провёл телефонные переговоры со своим коллегой из Аргентины Альберто Фернандесом, где выразил ему слова поздравления в связи с победой аргентинской национальной сборной на Чемпионате мира по футболу в Катаре.

В воскресенье команда Аргентины одержала победу над сборной Франции, которая занята второе место на Чемпионате. Лучшим игроком мероприятия призван аргентинский нападающий Лионель Мессии, а лучшим бомбардиром стал француз Килиан Мбаппе.