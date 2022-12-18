Песков: Путин поздравил президента Аргентины с победой на ЧМ по футболу
2022-12-18 22:58
Владимир Путин провёл телефонный разговор с аргентинским президентом Альберто Фернандесом.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уведомляет, что вечером 18 декабря российский президент провёл телефонные переговоры со своим коллегой из Аргентины Альберто Фернандесом, где выразил ему слова поздравления в связи с победой аргентинской национальной сборной на Чемпионате мира по футболу в Катаре.
В воскресенье команда Аргентины одержала победу над сборной Франции, которая занята второе место на Чемпионате. Лучшим игроком мероприятия призван аргентинский нападающий Лионель Мессии, а лучшим бомбардиром стал француз Килиан Мбаппе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей