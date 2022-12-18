WP: Израиль отказал Киеву в помощи из-за нежелания терять связи с Россией
2022-12-18 23:01
Посол Израиля в Украине Михаил Бродский сообщил, что Тель-Авив не хочет оказывать Киеву полномасштабную поддержку из-за риска потерять партнёров в Москве.
Американская газета The Washington Post опубликовала интервью с израильским послом в Украине Михаилом Бродским, который публично заявил, что Тель-Авив столкнулся бы с существенными сложностями, имей его представители желание оказать помощь Киеву в условиях российской спецоперации.
По словам Бродского, Израиль не намерен помогать Киеву в ходе военного конфликта с российскими войсками, поскольку ни Израиль, ни любая другая страна не захотели бы утратить партнёрские отношения с Россией, чья экономика является одной из крупнейших в мире.
Опубликовано: Ткачёв Андрей