Посол Израиля в Украине Михаил Бродский сообщил, что Тель-Авив не хочет оказывать Киеву полномасштабную поддержку из-за риска потерять партнёров в Москве.

Американская газета The Washington Post опубликовала интервью с израильским послом в Украине Михаилом Бродским, который публично заявил, что Тель-Авив столкнулся бы с существенными сложностями, имей его представители желание оказать помощь Киеву в условиях российской спецоперации.

По словам Бродского, Израиль не намерен помогать Киеву в ходе военного конфликта с российскими войсками, поскольку ни Израиль, ни любая другая страна не захотели бы утратить партнёрские отношения с Россией, чья экономика является одной из крупнейших в мире.