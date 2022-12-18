Путин поздравил Фернандеса с победой сборной Аргентины в ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин поздравил своего аргентинского коллегу Альберто Фернандеса с победой сборной Аргентины в ЧМ-2022 в Катаре.

18 декабря пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин поздравил своего аргентинского коллегу Альберто Фернандеса с победой национальной сборной Аргентинской Республики на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Напомним, Аргентина одержала победу над командой Франции в серии пенальти со счётом 4:2, в третий раз за историю став чемпионом мира по футболу. Капитан аргентинцев Лионель Месси признан лучшим футболистом ЧМ-2022 в Катаре.