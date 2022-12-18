Белоруски все чаще рожают своего первенца ближе к 30 годам

По последним данным статистики, срок наступления первой беременности у многих женщин Беларуси сдвинулся на два года, по сравнению с предыдущими показателями. Теперь первые роды у белорусок случаются еще позже, чем раньше.

Белорусские женщины не спешат становиться матерями, за первым ребенком они приходят в роддом в возрасте около 30 лет.

С 2010 года средний возраст белорусок, рожающих первенца, увеличился с 24,9 до 26,9 лет. Это значит, что с 2010 года показатель вырос на 2,6 года.

В начале 2022 года в стране числилось 4,9 млн женщин, это составляет 53% от всего населения Беларуси. Средний возраст женщин в городах - 42,2 года, в селах - 47,3 года.

Согласно данным переписи населения, проведенной в 2019 году, среднестатистический портрет белорусской матери выглядит так: 56,7% женщин находятся в законном браке, у 63% высшее или среднее образование, 76,3% матерей - жительницы городов.

По вопросам воспитания и образования детей женщины, состоящие в браке, стараются принимать решения совместно с мужем.

Среди людей в возрасте 20-49 лет 51,9% всех руководящих должностей приходится на долю женщин. Причем у 59,3% из общего числа женщин-руководителей есть несовершеннолетние дети.

Это значит, что белоруски, занимающие руководящие посты, не отказываются от материнства в пользу работы и успешно совмещают семью с карьерой.