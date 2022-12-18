Кулемзин: корпус больницы в Донецке загорелся после обстрела ВСУ

Донецкий мэр Алексей Кулемзин сообщил о начале пожара в центре столицы ДНР после обстрела больницы.

В ночь на 19 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин опубликовал срочное сообщение в одной из соцсетей, где заявил, что в здании больницы имени Калинина в центре столицы Донецкой Народной республике начался пожар после попадания снарядов вооружённых сил Украины. По данным Кулемзина, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, эвакуирующие медперсонал и пациентов.

Глава республики Денис Пушилин утверждает, что в результате обстрела больницы имени Калинина в Донецке скончались два человека из числа её пациентов.