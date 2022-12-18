Гладков: ВСУ обстреляли посёлок Красная Яруга в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли посёлок Красная Яруга в Краснояружском районе.

Поздно ночью, 18 декабря 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины обстреляли посёлок Красная Яруга в Краснояружском районе, повредив линии электропередачи и остекление в четырёхэтажном многоквартирном жилом доме.

Помимо прочего, в расположенных рядом с пострадавшей многоэтажкой хозяйственных постройках в результате «прилётов» со стороны ВСУ началось возгорание, однако жертв среди мирного населения Красной Яруги нет.