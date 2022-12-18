Полиция применила газ для разгона в Париже после поражения Франции на ЧМ

Французские полицейские разогнали демонстрантов в Париже с помощью слезоточивого газа.

18 декабря сотрудники МВД Франции приступили к разгону футбольных болельщиков на Елисейских полях в Париже, которые устроили несанкционированный митинг в связи с поражением французской команды на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Известно, что местные правоохранители были вынуждены прибегнуть к использованию слезоточивого газа.

В воскресенье в Катаре завершился футбольный Чемпионат мира, победителем которого стала сборная Аргентины, обыгравшая французов по пенальти со счётом 4:2.