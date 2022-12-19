Рэйляну: запрет вещания 6 телеканалов в Молдавии является атакой на демократию

Представитель молдавского парламента Адела Рэйляну раскритиковала решение местных властей запретить вещание шести телеканалов в своей стране.

Официальный представитель парламентской комиссии Молдавии Адела Рэйляну утверждает, что постановление Кишинёва об аннулировании лицензии на вещание сразу для шести телевизионных каналов на территории молдавского государства является целенаправленной атакой на демократический строй страны и принцип свободы слова.

По мнению Рэйляну, подобные акты политической цензуры стали следствием правительства Молдавии сделать подконтрольными государству все источники информации.