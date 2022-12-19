ВСУ обстреляли село Красная Яруга в Белгородской области, ранив 2 человек

Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничной деревни Красная Яруга со стороны украинских военных.

В ночь на понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал новый пост на своей странице в Telegram, где заявил, что артиллеристы ВСУ произвели обстрел российского посёлка Красная Яруга, ввиду чего местная жительница получила осколочные ранения. По данным Гладкова, также был ранен мужчина, впоследствии отказавшийся от поездки в больницу.

Вячеслав Гладков подчёркивает, что новый украинский обстрел стал причиной повреждения трёх жилых домов высотой в четыре этажа и пожара в хозяйственных постройках.