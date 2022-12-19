Жарин: 6 шпионов из РФ и Беларуси задержали в Польше с февраля 2022 года

Польский политик Станислав Жарин утверждает, что в 2022 году на территории Польши якобы задерживали российских и белорусских шпионов.

19 декабря сотрудник польского правительства Станислав Жарин публично заявил, что с начала февраля текущего года на территории Польши задержали шестерых шпионов из России и Беларуси, которые документально являлись дипломатами, однако в действительности вели разведывательную деятельность.

Жарин утверждает, что спецслужбы Варшавы не игнорируют тревожные сигналы о наличии иностранных шпионов на территории своего государства и ведут работу по их поимке.