Жарин: 6 шпионов из РФ и Беларуси задержали в Польше с февраля 2022 года
2022-12-19 00:47
Польский политик Станислав Жарин утверждает, что в 2022 году на территории Польши якобы задерживали российских и белорусских шпионов.
19 декабря сотрудник польского правительства Станислав Жарин публично заявил, что с начала февраля текущего года на территории Польши задержали шестерых шпионов из России и Беларуси, которые документально являлись дипломатами, однако в действительности вели разведывательную деятельность.
Жарин утверждает, что спецслужбы Варшавы не игнорируют тревожные сигналы о наличии иностранных шпионов на территории своего государства и ведут работу по их поимке.
Опубликовано: Ткачёв Андрей