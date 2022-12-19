Yonhap: КНДР провела испытания по разработке шпионского спутника

Издание Yonhap уведомляет, что северокорейские войска провели испытания, имеющие отношение к созданию шпиона-спутника.

В воскресенье информагентство Yonhap со ссылкой на внутреннего информатора сообщило, что 19 декабря Министерство обороны КНДР провело испытание, связанное с созданием шпионского спутника. По данным журналистов Yonhap, мероприятие было проведено на ракетном полигоне Сохэ в Северной Корее.

Примечательно, что ранее в Минобороны КНДР заявляли о намерении создать первый национальный шпион-спутник военного характера уже в апреле следующего года.