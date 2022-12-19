Вучич: Сербия будет давать гражданство россиянам по ускоренной процедуре

Александр Вучич сообщил о намерении Белграда предоставлять россиянам гражданство Сербии в ускоренном режиме.

19 декабря президент Сербии Александр Вучич публично заявил, что администрация Белграда намеревается предоставлять сербское гражданство россиянам по ускоренной процедуре. По данным Вучича, такое решение мотивировано нехваткой Сербии в рабочей силе и существенном количестве пустующих вакансий на рынке труда.

Также Александр Вучич отметил, что за 2022 гол не менее ста четырёх тысяч граждан Российской Федерации получили вид на жительство в Сербии.