Вучич: Сербия будет давать гражданство россиянам по ускоренной процедуре
2022-12-19 00:58
Александр Вучич сообщил о намерении Белграда предоставлять россиянам гражданство Сербии в ускоренном режиме.
19 декабря президент Сербии Александр Вучич публично заявил, что администрация Белграда намеревается предоставлять сербское гражданство россиянам по ускоренной процедуре. По данным Вучича, такое решение мотивировано нехваткой Сербии в рабочей силе и существенном количестве пустующих вакансий на рынке труда.
Также Александр Вучич отметил, что за 2022 гол не менее ста четырёх тысяч граждан Российской Федерации получили вид на жительство в Сербии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей