Владимир Зеленский утверждает, что украинские войска уже начали операцию по захвату крымского полуострова у себя в сознании.

В воскресенье Владимир Зеленский публично заявил, что украинское население уже ведёт операцию по насильному захвату Крыма, однако пока наступательные действия на Крым происходят лишь в сознании украинских граждан. По словам Зеленского, когда ВСУ физически вторгнуться в Крым, мировая общественность об этом узнает.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что российские войска не станут отступать с Автономной Республики Крым добровольно, однако украинские военные полны решимости вернуть полуостров под контроль Киева.