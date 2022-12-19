LCI: Зеленский исключил возможность отступления армии России из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не верит в возможность отступления российских военных из Крыма.

В воскресенье французский журнал LCI опубликовал свежее интервью Владимира Зеленского, в котором украинский президент сообщил о нежелании армии России добровольно покидать территорию Крыма. По мнению Зеленского, ВС РФ также не будут отступать с полуострова после начала операции украинской армии в Крыму.

Также Владимир Зеленский выразил уверенность, что ВСУ ожидают тяжёлые бои с российскими войсками на крымском полуострове, однако население Украины верит в победу своей армии.