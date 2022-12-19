Движение автомобилей по Крымскому мосту остановят из-за нового ремонта

19 декабря движение машин по Крымскому мосту в Керченском проливе будет снова приостановлено.

В понедельник Минтранс Автономной республики Крым опубликовал пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что сегодня с 12 часов для до 18 часов вечера по московскому времени временно перекроют движение автомобилей по Крымскому мосту, поскольку на отдельных участках полотна начнутся новые работы ремонтного характера.

При этом в Министерстве транспорта Крыма попросили жителей региона временно отказаться от поездок по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края России.