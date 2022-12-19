Минобороны РФ: врачи индивидуально подбирают протезы участникам спецоперации

В Министерстве обороны России рассказали о процессе протезирования российских солдат, получивших увечья в ходе СВО на территории Украины.

В понедельник сотрудник Минобороны России Дмитрий Тришкин дал интервью отечественным журналистам, где заявил, что получившие ранения в ходе специальной военной операции российские солдаты имеют доступы к лучшим протезам, подобранных медиками в индивидуальном порядке с учётом специфики ранений и особенностей телосложения получившего ранение.

По данным Тришкина, новейшие протезы медиков при Министерстве обороны РФ позволяет раненым успешно реабилитироваться и выполнять все те же действия, которые они совершали до получения увечий.