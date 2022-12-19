Солист «На-На» Политов не знал о госпитализации и коме дочери

Музыкант группы "На-На" Владимир Политов утверждает, что не обладает информацией о состоянии здоровья собственной дочери, которая находится в коме.

19 декабря репортёры "Пятого канала" пообщались с вокалистом музыкального коллектива "На-На" Владимиром Политовым, который признался, что только что прилетел в Россию первым рейсом и не смог дозвониться до своей дочери Алены, узнав из СМИ об ухудшении состояния её здоровья.

Алена Политова была госпитализирована в тяжёлом состоянии, после чего её поместили в отделение реанимации, подключив к аппарату ИВЛ. На текущий момент Политова находится в коме из-за возможного отравления.