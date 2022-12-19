Тришкин: раненые в зоне СВО солдаты России получают медпомощь за 10 минут

Представитель Министерства обороны России Дмитрий Тришкин рассказал о сроках оказания первой помощи раненым российским военным в зоне проведения спецоперации.

В воскресенье начальник военно-медицинского отдела при Министерстве обороны России Дмитрий Тришкин дал интервью репортёрам интернет-издания "РИА Новости", сообщив, что в условиях спецоперации раненые российские солдаты имеют доступ к первой медицинской помощи уже спустя десять минут от получения ранения.

При этом Тришкин подчеркнул, что тяжело ранены бойцы российской армии доставляются в военные госпитали в течение суток, где им показывается полноценная помощь полевых медиков.