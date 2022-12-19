Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины и Запорожье

Сигналы воздушной тревоги были включены ночью 19 декабря в трёх украинских областях и областном городе Запорожье, находящемся под контролем ВСУ.

В ночь на понедельник сигналы воздушной тревоги зазвучали в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, традиционно оповещая местное население о необходимости проследовать в ближайшие укрытия из-за высокой вероятности ракетного обстрела со стороны России.

В то же время украинское интернет-агентство "Зеркало недели" сообщило, что в городе Днепр были отчётливо слышны взрывы. Позднее воздушная тревога распространилась на подконтрольный армии Украины город Запорожье.