Навка: Песков испытывает напряжение на работе и ходит в подавленном состоянии

Жена Пескова Татьяна Навка рассказала о моральном состоянии своего супруга в 2022 году.

19 декабря Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря Путина Дмитрия Песков, дала новое интервью, в котором ей был задан вопрос о том, видела ли она своего мужа в подавленном состоянии в течение нынешнего года. Навка утверждает, что как и все люди, Песков бывает в разном настроении, поскольку испытывает большое напряжение на работе.

По словам Татьяны Навки, подавленное состояние Дмитрия Пескова бывает продиктовано исключительно стрессом, вызванным ответственностью, сопряжённой с его должностью.