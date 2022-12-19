Песков попросил жену не читать новости в Telegram-каналах

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков попросил супругу Татьяну Навку отказаться от чтения новостей в Telegram.

Жена Пескова Татьяна Навка утверждает, что её муж настоятельно просил её не читать новостные публикации в независимых Telegram-каналах, поскольку их авторы свободно распространяют заведомо ложную информацию в личных корыстных интересах. Также Навка заверила, что она и супруг стараются не обсуждать политику у себя дома.

Кроме того, Татьяна Навка призналась, что Дмитрий Песков подвергается значительному эмоциональному напряжению на рабочем месте, ввиду чего его настроение склонно колебаться от хорошего к подавленному.