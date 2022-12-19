Funke: в ЕС хотят установить заграждения на границе для борьбы с мигрантами

Представитель Европарламента Манфред Вебер предложил построить заграждения на границах европейских стран в целях пресечения попыток незаконной миграции.

Немецкая газета Funke со ссылкой на лидера партии ЕНП в Европарламенте Манфреда Вебера сообщила, что некоторые представители ЕС предлагают установить дополнительные заграждения на границы стран европейского содружества, поскольку это позволит снизить уровень незаконной миграции в регионе.

По мнению Вебера, беженцы из других стран стали насущной проблемой Европейского союза, которая способна разрушить экономику ЕС в случае её игнорирования.