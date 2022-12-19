«Коммерсантъ»: в России подорожает техосмотр на 57% с 1 января

Издание "Коммерсантъ" уведомляет, что с нового года на территории России услуги технического осмотра автомобилей вырастут в цене.

Журналисты газеты "Коммерсант" сообщают, что с наступлением 1 января 2023 года на территории Российской Федерации техосмотр легковых автомобилей в среднем подорожает на 57 процентов в соответствии с приказом ФАС. По данным "Коммерсанта", ещё в 2022 году около сорока пяти российских регионов повысили стоимость техосмотра машин в среднем на 913 рублей.

В журнале отмечают, что с 1 января наиболее всего услуги технического осмотра станут дороже в Санкт-Петербурге, Орловской, Омской, Оренбургской областях и Хакасии.