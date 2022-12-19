Guardian: Британия передаст Киеву сотни тысяч боеприпасов на 250 млн фунтов

В 2023 году правительство Великобритании направит армии Украины сотни тысяч боевых снарядов для их использования против России.

В понедельник газета The Guardian со ссылкой на закрытый документ канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявила, что в следующем году Лондон направит Киеву сотни тысяч боеприпасов по контракту на 250 миллионов фунтов стерлингов. По данным Guardian, переданные снаряды будут предназначены для артиллерийских установок.

Также в информагентстве отметили, что новый контракт о поставках оружия Украине со стороны Британии вскоре будет анонсирован Сунаком и включает в себя реактивные системы залпового огня.