Зеленский: борьба за отвоевание Крыма уже началась в сознании украинцев

Президент Владимир Зеленский заявил, что борьба за отвоевание Крыма уже началась в сознании украинцев.

Операция по отвоеванию Крыма уже началась в сознании украинцев, считает президент страны Владимир Зеленский.

"Я верю, что в сознании (народа Украины) это отвоевание уже началось, наша решимость и наша воля на это уже сформирована", сказал украинский президент в интервью LCI.

Владимир Зеленский подчеркнул, что о начале операции по отвоеванию Крыма "вы услышите". Легко не будет, но украинцы полны решимости, заявил президент Украины.