Глава правительства Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко будет руководить строительством города в регионе.

19 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Сергей Кириенко займёт пост куратора процесса возведения нового населённого пункта на Херсонщине. По данным Сальдо, новый город будет построен в Геническом районе Херсонской области, а первичный план его строительства уже сгенерирован под присмотром администрации Владимира Путина.

Также Владимир Сальдо пообещал, что новый город неподалёку от Херсона будет оснащён многоквартирными жилыми домами, детскими садами и всеми критически важными объектами социальной инфраструктуры.