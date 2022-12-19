22-летняя наследница участника группы На-на Политова находится в коме
22-летняя дочь солиста "На-на" Владимира Политова Алена находится в коме. Девушка подключена к ИВЛ. Что случилось?
22-летняя Алена Политова - дочь вокалиста популярного музыкального коллектива "На-на" Владимира Политова, находится в коме.
Сильнейшее отравление стало причиной того, что девушку вынуждены были подключить к аппарату ИВЛ.
Алена - наследница исполнителя от первого брака. Отношения с первой супругой у Политова отличные. Дочка долгое время проживала в Германии с мамой.
После девушка вернулась к отцу, который купил ей отдельную квартиру в российской столице.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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