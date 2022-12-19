22-летняя наследница участника группы На-на Политова находится в коме

22-летняя дочь солиста "На-на" Владимира Политова Алена находится в коме. Девушка подключена к ИВЛ. Что случилось?

22-летняя Алена Политова - дочь вокалиста популярного музыкального коллектива "На-на" Владимира Политова, находится в коме.

Сильнейшее отравление стало причиной того, что девушку вынуждены были подключить к аппарату ИВЛ.

Алена - наследница исполнителя от первого брака. Отношения с первой супругой у Политова отличные. Дочка долгое время проживала в Германии с мамой.

После девушка вернулась к отцу, который купил ей отдельную квартиру в российской столице.