Заворотнюк лечится в частной московской онкологической клинике, пребывание в которой возможно при внесении 500 000 рублей

Последнее время актриса Анастасия Заворотнюк проходит лечение в частной онкологической клинике столицы РФ. Условие пребывания здесь - внесение депозита в сумме 500 000 российских рублей.

Анастасия Заворотнюк, борющаяся с раком мозга уже 4-ый год подряд, лечится в частном онкологическом центре Москвы.

Внесение депозита в 500 000 российских рублей - условие лечения здесь. В эту сумму входят операции, лекарства, процедуры.

Палата, питание оплачиваются отдельно, за что приходится платить от 39 000 до 94 000 российских рублей в сутки.

Запатентованный метод лечения злокачественных глиом головного мозга стал причиной обращения именно в эту клинику.

Случай Заворотнюк медики называют чудом по той причине, что только 2 % пациентов удается дожить до 5 лет после постановки диагноза.