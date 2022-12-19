Барановскую заподозрили в романе с модельером Чапуриным

Юлия Барановская не из тех знаменитостей, которые посвящают жаждущих в свою личную жизнь. Однако, ведущая спровоцировала слухи о своих отношениях со звездным модельером Игореи Чапуриным. Каким образом это произошло?

Ведущая телевидения Юлия Барановская на днях заставила общественность пристально наблюдать за ней на фестивале "Жара". Знаменитость поцеловала звездного модельера Игоря Чапурина прямо на красной дорожке мероприятия.

Такие эмоции телеведущей по отношению Чапурину вызвали вопросы со стороны поклонников Юлии, которые тут же приписали той роман с модельером.

Барановская же объяснила, что так отблагодарила кутюрье за свое розовое платье, которое было на звезде экрана на фестивале.