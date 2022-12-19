Асмус появилась на премьере картины Мажор в Сочи в компании своего молодого избранника Евдокимова

Актриса Кристина Асмус пришла на премьерный показ фильма "Мажор в Сочи" со своим молодым возлюбленным и коллегой Романом Евдокимовым. Знаменитость светилась от счастья.

Актриса Кристина Асмус в обществе своего бойфренда и коллеги Романа Евдокимова посетила премьеру картины "Мажор в Сочи". Фанаты артистки отметили, что звезда экрана выглядит очень счастливой в обществе нового избранника.

Евдокимов моложе Асмус на 7 лет. В фидьме снимался Роман, а Кристина пришла поддержать его и поздравить с выходом проекта.

Примечательно, что встречаясь с Евдокимовым, Асмус продолжает проживать под одной крышей с бывшим мужем, юмористом Гариком Харламовым.