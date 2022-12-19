Мигель сообщил, что перестал сотрудничать с Пугачевой после Рождественских встреч из-за высокомерия артистки
2022-12-19 11:16
Хореограф Мигель сильно разочаровался в певице Алле Пугачевой в процессе сотрудничества с ней в процессе съемок проекта артистки "Рождественские встречи". После этого Мигель больше не работает с Пугачевой.
Известный хореограф Мигель рассказал о конфликте с исполнительницей Аллой Пугачевой в эфире шоу "Сама Меньшова", после которого больше не сотрудничает с певицей.
Речь идет о работе с Аллой Борисовной над проектом "Рождественские встречи". Мигеля поразила высокомерность знаменитости по отношению к коллегам по сцене.
Хореограф не стал погружать в подробности конфликта с артисткой, сославшись на отсутствие у него доказательств, но заметил, что разочаровался в звезде раз и навсегда.
Опубликовано: Наталья Гончарова