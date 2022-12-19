Медведева пожаловалась, что уход Милохина из Ледникового периода забрал у нее 10 рабочих дней, которые ушли на поиски нового партнера
2022-12-19 11:22
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, чем обернулся уход Дани Милохина из "Ледникового периода".
Фигуристка и участница шоу "Ледниковый период" Евгения Медведева рассказала, чего стоил уход Дани Милохина из проекта.
В начале программы как пара были заявлены Милохин и Медведева, успешно выступающие в ледовом шоу. Позднее тиктокер покинул передачу, не предупредив ни продюсеров, ни свою партнершу.
Спортсменка пожаловалась, что поступок блогера отнял как у нее, так и у создателей проекта 10 рабочих дней.
Проблемой стал поиск нового достойного партнера и тренировки по ночам, чтобы наверстать упущенное, о чем сообщает издание "Газета.Ru".
Опубликовано: Наталья Гончарова