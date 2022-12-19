Аксенова рассказала о травмирующих отношениях
2022-12-19 11:47
Известная актриса Любовь Аксенова рассказала, что у нее имеется опыт травмирующих отношений, которые она по ошибке принимала за любовь.
Актриса Любовь Аксенова рассказала о том, что, когда ей было 17 лет, у нее были отношения. Их артистка считает травмирующим опытом.
Этот роман будущая знаменитость воспринимала за любовь, слишком много требуя от своего избранника.
Как оказалось, любовь к звезде экрана пришла позже, когда она встретила своего нынешнего супруга Павела Аксенова, который занимается съемкой рекламных роликов и клипов.
Опубликовано: Наталья Гончарова