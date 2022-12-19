Круз записал обращение к фанатам во время прыжка из самолета на съемках фильма Миссия невыполнима

Голливудский актер Том Круз решил удивить своих поклонников, записав видеообращение, прыгая из самолета на съемках картины "Миссия невыполнима".

Известный во всем мире актер Том Круз записал видеообращение к поклонникам картины "Топ Ган" на съемках продолжения "Миссия невыполнима", которые проходили в Южной Африке.

Традиционно Круз записал видео во время прыжка из самолета. https://ren.tv/video/embed/1058093

В ролике мировая знаменитость выражает благодарность фанатам за то, что они сделали кассу для съемок "Топ Ган 2".