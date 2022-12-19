Круз записал обращение к фанатам во время прыжка из самолета на съемках фильма Миссия невыполнима
2022-12-19 11:59
Голливудский актер Том Круз решил удивить своих поклонников, записав видеообращение, прыгая из самолета на съемках картины "Миссия невыполнима".
Известный во всем мире актер Том Круз записал видеообращение к поклонникам картины "Топ Ган" на съемках продолжения "Миссия невыполнима", которые проходили в Южной Африке.
Традиционно Круз записал видео во время прыжка из самолета. https://ren.tv/video/embed/1058093
В ролике мировая знаменитость выражает благодарность фанатам за то, что они сделали кассу для съемок "Топ Ган 2".
Опубликовано: Наталья Гончарова