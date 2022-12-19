Солист На-на Политов прокомментировал состояние дочери Алены, находящейся в коме

Участник популярной группы "На-на" Владимир Политов, 22-летняя дочь Алена которого находится в реанимации, рассказал о самочувствии наследницы.

Солист группы "На-на" Владимир Политов поделился информацией о том, как обстоят дела у его 22-летней дочки Алены, которая с сильнейшим отравлением попала в больницу 18 декабря вечером, и подключена к аппарату ИВЛ.

Отца к дочери не пускают, так как она находится в реанимации.

Медики обещали музыканту прояснить ситуацию в 12:00.