Солист На-на Политов прокомментировал состояние дочери Алены, находящейся в коме
2022-12-19 12:18
Участник популярной группы "На-на" Владимир Политов, 22-летняя дочь Алена которого находится в реанимации, рассказал о самочувствии наследницы.
Солист группы "На-на" Владимир Политов поделился информацией о том, как обстоят дела у его 22-летней дочки Алены, которая с сильнейшим отравлением попала в больницу 18 декабря вечером, и подключена к аппарату ИВЛ.
Отца к дочери не пускают, так как она находится в реанимации.
Медики обещали музыканту прояснить ситуацию в 12:00.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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