Навка рассказала, как Чернышев борется за жизнь Заворотнюк

Татьяна Навка рассказала, что ее коллега Петр Чернышев трудится, чтобы обеспечить своей больной жене, актрисе Анастасии Заворотнюк должный уход. Не забывает фигурист и навестить свою любимую, которая проходит лечение в столичном онкоцентре.

Фигуристка Татьяна Навка рассказала в интервью Надежде Стрелец на Ютубе, что ее коллега Петр Чернышев трудится с ней над проектом "Руслан и Людмила". Она очень ценит талантливого спортсмена.

Навка понимает, что Петру очень тяжело сейчас, так как он вынужден пахать как лошадь, чтобы обеспечить любимую жену, актрису Анастасию Заворотнюк всем необходимым.

Кроме того, онкобольной жене нужны забота и внимание избранника.

Чернышев со всем справляется, но поклонники отмечают его изможденный вид.

Навка старается поддержать супруга Заворотнюк, насколько это возможно.