Дочь солиста На-на Политова Алену еле откачали после отравления антидепрессантами

Оказывается, госпитализирована 22-летняя наследница певца Владимира Политова Алена вследствии отравления антидепрессантами. К счастью, девушка уже пришла в себя.

Дочь вокалиста группы "На-На" Владимира Политова Алена очнулась после госпитализации, о чем сообщает телеканал "360".

Певец сообщил, что в настоящее время с его наследницей все хорошо.

Политов рассказал, что уже говорил с девушкой по телефону и надеется, что та быстро поправится.

Оказывается, Алена набрала своему супругу, попросив того быстрее приехать домой. Она приняла около 20 таблеток антидепрессанта. Муж застал девушку в сознании, после ее забрала скорая.