Дочь солиста На-на Политова Алену еле откачали после отравления антидепрессантами
Оказывается, госпитализирована 22-летняя наследница певца Владимира Политова Алена вследствии отравления антидепрессантами. К счастью, девушка уже пришла в себя.
Дочь вокалиста группы "На-На" Владимира Политова Алена очнулась после госпитализации, о чем сообщает телеканал "360".
Певец сообщил, что в настоящее время с его наследницей все хорошо.
Политов рассказал, что уже говорил с девушкой по телефону и надеется, что та быстро поправится.
Оказывается, Алена набрала своему супругу, попросив того быстрее приехать домой. Она приняла около 20 таблеток антидепрессанта. Муж застал девушку в сознании, после ее забрала скорая.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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